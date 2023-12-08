В Екатеринбурге при пожаре в садовом товариществе пострадала многодетная семья
В Екатеринбурге в садовом товариществе Малахит-2 случился пожар, пострадали члены многодетной семьи - мама и четверо детей.
"Несовершеннолетние госпитализированы в больницу №9 Екатеринбурга: трое - в ожоговое отделение, один находится в реанимации. У мама - ожоги кистей, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести", - сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.
Чтобы не разделять маму и детей, их будут лечить в одном медучреждении.
Прокуратура Свердловской области начала проверку обстоятельств пожара.
По информации ведомства, возгорание случилось около 6.40. Пострадавшие дети 2015, 2014, 2012 и 2009 годов рождения.
"Рассматриваются разные версии возникновения пожара, в том числе, замыкание проводки. Точная причина установит экспертиза", - сообщили в пресс-службе прокуратуры