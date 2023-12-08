В Екатеринбурге при пожаре в садовом товариществе пострадала многодетная семья

"Несовершеннолетние госпитализированы в больницу №9 Екатеринбурга: трое - в ожоговое отделение, один находится в реанимации. У мама - ожоги кистей, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести", - сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.