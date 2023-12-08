СК возбудил сотни уголовных дел о коррупции при реализации нацпроектов

Следственный комитет возбудил 773 уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями при реализации национальных проектов и федеральных программ. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

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"Принимаются меры по пресечению злоупотреблений при реализации национальных проектов и федеральных программ: возбуждено 773 уголовных дела, из них 271 уже передано в суд", - сказал он.

Бастрыкин привел в пример дело генерального директора микрокредитной компании "Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)" Татьяны Коломыциной. По его словам, Коломыцина и шесть ее соучастников похитили более 176 млн рублей бюджетных средств, выделенных на поддержку предпринимательства. Они перечисляли деньги фонда на банковские счета подставных заемщиков.

"В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов. Общая сумма обеспечения возмещения ущерба составила более 60 млн рублей", - отметил глава СК.