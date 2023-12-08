Самолет экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей

Самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

© Илья Наймушин / РИА Новости

По данным Mash Siberia, рейс Новосибирск — Москва отправился в 06:21. Практически сразу после взлета произошел помпаж обоих двигателей. Предположительно, произошла проблема с давлением.

Уточняется, что в 07:04 самолет благополучно сел в Толмачево. Все 176 пассажиров вышли самостоятельно.