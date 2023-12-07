В Москве произошел пожар в здании Электрозавода

В Москве произошло возгорание на территории «Электрозавода». По предварительным данным, никто не пострадал, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошел по адресу улица Электрозаводская, 21, строение 48, отметил источник.

Собеседник агентства заметил, что загорелся лакокрасочный цех, площадь пожара составила 50 квадратных метров. Он добавил, что работники покинули здание самостоятельно.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.