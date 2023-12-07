В Москве произошло возгорание на Митинском радиорынке

В Москве произошел пожар на Митинском радиорынке. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, причиной пожара является взрыв и последующее возгорание аккумулятора гироскутера.

Производится эвакуация сотрудников и покупателей из здания рынка. На место выехали экстренные службы.

Напомним, что в 2016 году в штате Теннесси (США) сгорел особняк по вине дешевого гироскутера с Amazon. Стоимость здания составляла порядка $1 млн. В Липецкой области в 2021 году возгорание устройства привело к сильному пожару, квартира владельцев выгорела полностью.