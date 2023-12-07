Полицейские помогли вымогателям отнять деньги у петербуржцев

В Санкт-Петербурге полицейских, которые занимались покровительством ОПГ, задержали после драки, стрельбы и погони за угнанным служебным УАЗом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации канала, в Выборгском районе вечером 21 ноября члены организованной преступной группы договорились встретиться с двумя петербуржцами в кафе под придуманным предлогом. Когда те приехали, злоумышленники начали их избивать и отняли у своих жертв около 400 тыс. рублей.

К месту драки приехали полицейские на служебном УАЗе. Как утверждают потерпевшие, полицейские начали скручивать и сажать в машину не нападавших, а их самих, причем в этом сотрудникам активно помогали члены банды. Когда избитых затолкали внутрь машины, один из них подумал, что сотрудники могут быть подставными. Он сел за руль полицейского внедорожника и попытался скрыться.

Полицейские сели в автомобили к членам ОПГ и отправились в погоню, в ходе которой совершили несколько ДТП. Вымогатели открывали огонь по служебному УАЗу из своего травматического оружия. Погоня длилась около часа, угонщиков зажали с помощью нескольких автомобилей и доставили в отдел МВД Выборгского района. Там потерпевшим петербуржцам предложили оформить на них дело за хулиганство, а вымогателям — отремонтировать пострадавший УАЗ, после чего всех бы отпустили.