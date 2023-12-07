ФСБ задержала содействующих группе вымогателей российских полицейских

По данным канала, все началось после обращения девушки к участникам группы с просьбой избить ее бывшего возлюбленного и забрать у него деньги. Пять мужчин в возрасте от 21 до 30 лет напали на молодого человека в кафе на Придорожной аллее, после чего потерпевший был доставлен в отдел полиции. Там в отношении него полицейские составили протокол о мелком хулиганстве, чтобы запугать его и таким образом убедить не заявлять о нападении.