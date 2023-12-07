На севере Москвы загорелись 12 гаражей

12 гаражей загорелись в столичном районе Отрадное. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу в четверг, 7 декабря.

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По данным ведомства, инцидент произошел по адресу Сигнальный проезд, дом 19. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Спустя час после начала возгорания сотрудники МЧС локализовали пожар. В 15:56 огонь был полностью потушен. Информация о пострадавших не поступала.