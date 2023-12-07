Сотрудник Росгвардии погиб в результате взрыва на полигоне под Рязанью

Один сотрудник Росгвардии погиб и двое получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства на полигоне в Рязанской области. ТАСС

«Во время занятий самопроизвольно сработало взрывное устройство», — пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру. Ura.Ru