Сотрудник Росгвардии погиб в результате взрыва на полигоне под Рязанью

Один сотрудник Росгвардии погиб и двое получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства на полигоне в Рязанской области. ТАСС
«Во время занятий самопроизвольно сработало взрывное устройство», — пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру. Ura.Ru
Указывается, что прокуратура Рязанской области взяла на контроль установление обстоятельств по факту происшествия на полигоне. «На место происшествия выезжал заместитель прокурора области Банникова Е.Р.», — говорится в сообщении. RT на русском