В Государственной Думе назвали способ избежать большинства ЧП в школах

Большинства ЧП в учебных заведениях, подобных стрельбе в брянской гимназии, можно было бы избежать, если бы соблюдались уже принятые нормативно-правовые акты. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности Анатолий Выборный, сообщает в четверг, 7 декабря, РИА Новости.

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Так парламентарий ответил на вопрос о том, стоит ли ужесточать законодательство в связи со случившимся в брянском учебном заведении.

Депутат подчеркнул, что утвержденный алгоритм действий при вооруженном нападении на объект образования должен отрабатываться регулярно.

«Если бы этот алгоритм отрабатывался регулярно, как предписывают правила, оружие было бы обнаружено, и ребенок с ним в школу не прошел бы», — считает Выборный.