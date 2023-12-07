Аэропорт Сочи эвакуировали из-за аварийной ситуации

Уточняется, что в авиагавани сработал сигнал тревоги, по громкоговорителям людей попросили незамедлительно покинуть здание и отойти на безопасное расстояние.

Ранее пассажир российского самолета, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург, пошутил о бомбе и сорвал вылет рейса. Когда 189 пассажиров уже находились на борту и готовились к взлету, члены экипажа попросили их выйти. Людей отвезли обратно до терминала, они прошли повторную проверку безопасности.