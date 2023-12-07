Отцу устроившей стрельбу школьницы грозит срок

Уголовное дело могут возбудить в отношении отца 14-летней Алины, которая устроила стрельбу в брянской гимназии № 5, пишет Telegram-канал SHOT. Мужчине может грозить до двух лет тюремного заключения по статье о небрежном хранении оружия.

По данным канала, 53-летний родитель увлекался охотой и любил стрелять по банкам. Как сообщает канал, мужчина научил дочь обращаться с оружием, именно отцовское ружье девочка пронесла в школу. По информации канала, на допросе мужчина заявил, что не заметил пропажи своего дробовика, дочь нашла ключ от сейфа, спрятала ружье в тубус и, как обычно, ушла в гимназию.

У открывшей огонь Алины есть сестра-близнец Даша. Девочки воспитывались в полной семье, родители ранее никогда не привлекались к ответственности, отмечает канал.

Ранее классный руководитель подростка сообщила, что последние два дня девочка «была сама не своя». Также, по словам педагога, несколько месяцев назад школьница оказалась в центре конфликта в классе. Учитель уточнила, что тогда ситуацию удалось урегулировать.