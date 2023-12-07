ФСБ раскрыла теракт с подрывами поездов на БАМе

"Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины, направленный на разрушение объектов критической транспортно- энергетической инфраструктуры. В ходе проведенных мероприятий на территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь, 1971 г. р., совершивший подрывы 29 и 30 ноября 2023 года двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет - Тында и Тайшет - Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали в Республике Бурятия", - сообщили в ЦОС. ТАСС