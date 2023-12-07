Двое туристов погибли в горах Хакасии из-за снегопада, пишет Telegram-канал Mash Siberia. Один из туристов умер от сердечного приступа, второй скончался от переохлаждения.

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По данным канала, группа из 26 человек дошла до села Приисковое вечером 6 декабря, оттуда туристы сообщили, что у них все хорошо и они встали на привал. Утром 7 декабря молодые люди вышли на связь и попросили о помощи, погода резко ухудшилась.

Три человека смогли самостоятельно вернуться на снегоходах, 21 туриста вывезли спасатели на ратраках. Два человека погибли, их тела остались на месте происшествия до прибытия сотрудников Следственного комитета.

Ранее пожилой турист из Иркутска погиб при восхождении на гору Мунку-Сардык Восточных Саян в Окинском районе Бурятии. 64-летний мужчина преодолел вместе со своим приятелем большую часть маршрута. На высоте около 2,6 км над уровнем моря он упал и не приходил в сознание. Причиной смерти могло стать заболевание сердца на фоне физической нагрузки и высотной гипоксии. При этом в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС уточняли, что мужчина сорвался со склона и ударился головой.