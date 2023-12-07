В Астрахани задержали еще одного фигуранта дела об отравлении метадоном

Ещё одного фигуранта дела об отравлении метадоном задержали в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Астраханские полицейские установили и задержали ещё одного фигуранта уголовного дела по факту массового отправления метадоном», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что СК завёл уголовные дела по факту отравления наркотиками в Астрахани.