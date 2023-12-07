Появилась еще одна из версий причин стрельбы в школе Брянска

RT: одна из версий причин стрельбы в школе Брянска — конфликт из-за парня
Одной из версий причин стрельбы в брянской гимназии является конфликт между ученицами из-за понравившегося им мальчика, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
По данной версии, стрелявшая восьмиклассница «не поделила» с одноклассницей парня, который нравился обеим. Также рассматриваются и другие версии.
Кроме того, мама одной из учениц школы рассказала, что в заведении имеется только один охранник — женщина, а ещё одна женщина была на вахте.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что жизни пострадавших при стрельбе в брянской гимназии подростков вне опасности.