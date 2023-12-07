RT: одна из версий причин стрельбы в школе Брянска — конфликт из-за парня

Одной из версий причин стрельбы в брянской гимназии является конфликт между ученицами из-за понравившегося им мальчика, сообщил RT источник в правоохранительных органах.

Появилась еще одна из версий причин стрельбы в школе Брянска
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По данной версии, стрелявшая восьмиклассница «не поделила» с одноклассницей парня, который нравился обеим. Также рассматриваются и другие версии.

Кроме того, мама одной из учениц школы рассказала, что в заведении имеется только один охранник — женщина, а ещё одна женщина была на вахте.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что жизни пострадавших при стрельбе в брянской гимназии подростков вне опасности.