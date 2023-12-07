Появилась еще одна из версий причин стрельбы в школе Брянска

Одной из версий причин стрельбы в брянской гимназии является конфликт между ученицами из-за понравившегося им мальчика, сообщил RT источник в правоохранительных органах.

По данной версии, стрелявшая восьмиклассница «не поделила» с одноклассницей парня, который нравился обеим. Также рассматриваются и другие версии.

Кроме того, мама одной из учениц школы рассказала, что в заведении имеется только один охранник — женщина, а ещё одна женщина была на вахте.