В момент стрельбы в брянской гимназии № 5, где ученица восьмого класса открыла огонь по одноклассникам, а потом покончила с собой, сигнала с тревожной кнопки правоохранителям не поступало. News.ru

«В момент стрельбы в школе сигнала с тревожной кнопки в правоохранительные органы не поступало, полиция и Росгвардия приехали по звонку, который поступил в 9:21», — говорится в сообщении. Газета.Ru