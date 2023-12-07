20 учеников покрылись сыпью после обработки рук антисептиком в школе в Москве

На северо-западе Москвы в районе Северное Тушино 20 второклассников покрылись сыпью после обработки рук антисептиком в школе №1286. Lenta.ru

Отмечается, что антисептик принесла ученица второго класса и дала одноклассникам им воспользоваться. Ученики обработали руки, а через некоторое время они почувствовали себя плохо — начались аллергическая реакция, головные боли и кашель. News.ru