20 учеников покрылись сыпью после обработки рук антисептиком в школе в Москве

На северо-западе Москвы в районе Северное Тушино 20 второклассников покрылись сыпью после обработки рук антисептиком в школе №1286. Lenta.ru
Отмечается, что антисептик принесла ученица второго класса и дала одноклассникам им воспользоваться. Ученики обработали руки, а через некоторое время они почувствовали себя плохо — начались аллергическая реакция, головные боли и кашель. News.ru
В настоящее время сотрудники скорой осматривают пострадавших. Специалисты не обнаружили в воздухе здания превышения предельной концентрации вредных веществ. Ura.Ru