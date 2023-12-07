Shot: десятки школьников отравились в Москве после использования антисептика
В Москве 20 школьников пострадали после использования антисептика в школе №1286. У них началась аллергическая реакция.
«Второклассница принесла антисептик в школу и дала его одноклассникам. Школьники обработали руки, а через какое-то время им стало плохо — начались аллергическая реакция, головные боли и кашель», — сообщил telegram-канал Shot.
Там добавили, что в школу вызвали экстренные службы.
По данным канала, в настоящее время сотрудники скорой осматривают пострадавших. Специалисты не обнаружили в воздухе здания превышения предельной концентрации вредных веществ.