Стали известны новые детали о ружье отца стрелявшей в Брянске школьницы

Отец девочки, стрелявшей в брянской гимназии, не знал о пропаже ружья. По его словам, он хранил дробовик в металлическом шкафу под замком, все документы на него были оформлены по правилам. News.ru

Предположительно, восьмиклассница украла ключ от сейфа, взяла дробовик и нож. Мотив дочери мужчина не смог назвать. Lenta.ru