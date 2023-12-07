Гадалка похитила у четверых москвичей более 2,2 миллиона рублей

Гадалка похитила у четверых жителей Москвы более 2,2 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 7 декабря.

По ее словам, жертвами аферистки стали три мужчины и одна женщина. Пострадавшие обратились к гадалке из-за проблем в личной жизни.

Злоумышленница объясняла неудачи «магическим вмешательством», но успокоила, сказав, что все можно решить. После этого она проводила ряд ритуалов, за которые просила оплату, а также убеждала клиентов приобретать магические атрибуты. Попутно 36-летняя мошенница пугала неприятными последствиями в случае прерывания ритуала. В какой-то момент клиенты понимали, что стали жертвой аферистки, и обращались в правоохранительные органы.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Гадалка признала вину и возместила пострадавшим ущерб. В ближайшее время она предстанет перед судом.

— Обвинительное заключение утверждено Савеловской межрайонной прокуратурой, — резюмировала Нефедова.