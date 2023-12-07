У стрелявшей в брянской школе ученицы оказалась сестра-близнец
У стрелявшей в брянской школе ученицы оказалась сестра-близнец, которая также была в учебном заведении в момент ЧП и спаслась. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
14-летняя девочка была в кабинете биологии, когда туда пришла вооруженная дробовиком отца ее сестра и начала стрелять по одноклассникам. Она спаслась.
В настоящее время их родители на допросе у следователей, которые выясняют, как их дочь могла незаметно вынести из дома оружие.
Отец девочек, являющийся владельцем ружья, накануне отмечал свой день рождения, возможно этим обстоятельством воспользовалась его дочь, чтобы похитить оружие.
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