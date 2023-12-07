Симоньян жестко отреагировала на стрельбу в брянской школе

«Что-то принципиальное сломалось»: Симоньян о стрельбе в школах
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала стрельбу в брянской школе, рассказав о своем детстве, когда таких нападений не случалось. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Симоньян рассказала, что школьная травля существовала и в ее детстве, но нападений со стрельбой не было.
«Травля одноклассников была и в моем детстве. Драки в школьном дворе были и в моем детстве. Дробовики у отцов были и в моем детстве. А вот металлоискателей в школах не было. И стрельбы - тоже», - написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По мнению Симоньян, причина нападений в том, что «что-то принципиальное сломалось».
«Как написал первый скулшутер аж сто лет назад на воротах школы, прежде чем ее взорвать: 'Преступниками не рождаются, их делают'», - заключила она.
Утром 7 декабря восьмиклассница пронесла охотничье ружье в гимназию номер пять в Брянске и устроила стрельбу. В результате погибла одна девочка, еще пять человек пострадали. Стрелявшая школьница покончила с собой.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.