Симоньян жестко отреагировала на стрельбу в брянской школе

«Травля одноклассников была и в моем детстве. Драки в школьном дворе были и в моем детстве. Дробовики у отцов были и в моем детстве. А вот металлоискателей в школах не было. И стрельбы - тоже», - написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).