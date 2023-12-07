В Новосибирске женщина умерла после удаления зуба в частной клинике
В Новосибирске 27-летняя женщина умерла после удаления зуба в частной клинике. СК начал проверку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
"В СМИ и социальной сети сообщается о ненадлежащем оказании в частной клинике в городе Новосибирске стоматологических услуг 27-летней женщине. В ноябре текущего года там ей удалили зуб. Когда она вернулась домой, ее самочувствие ухудшилось, в связи с чем девушку госпитализировали уже без сознания. Глава СК РФ поставил на контроль проверку по факту смерти молодой женщины в г. Новосибирске", - говорится в сообщении.
В следственном управлении СК России по Новосибирской области по данному факту проводится процессуальная проверка.