В Новосибирске женщина умерла после удаления зуба в частной клинике

"В СМИ и социальной сети сообщается о ненадлежащем оказании в частной клинике в городе Новосибирске стоматологических услуг 27-летней женщине. В ноябре текущего года там ей удалили зуб. Когда она вернулась домой, ее самочувствие ухудшилось, в связи с чем девушку госпитализировали уже без сознания. Глава СК РФ поставил на контроль проверку по факту смерти молодой женщины в г. Новосибирске", - говорится в сообщении.