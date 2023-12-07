Отец школьницы, устроившей стрельбу, продавал ружье в интернете

Отец школьницы, устроившей стрельбу в Брянске, продавал ружье через интернет. Оно оценивалось в 8,5 тысяч рублей.

«Ружье, из которого в Брянске школьница устроила стрельбу, было выставлено на продажу за 8,5 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал Readovka.

Там добавили, что гладкоствольное помповое ружье «БЕКАС-3» было выставлено на одном из сайтов объявлений. Согласно предположениям, именно это оружие использовалось ученицей при стрельбе в школе. Данное объявление о продаже было единственными в регионе.