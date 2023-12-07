В Госдуме назвал причину трагедии в брянской гимназии

Причиной произошедшей в брянской гимназии стрельбы является халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн .

По его словам, оружие должно находиться строго в сейфе, доступ к которому должен иметь только непосредственный владелец — это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия. Отсутствие контроля по мнению депутата и стала причиной произошедшей трагедии.