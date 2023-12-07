Россиянка перевела деньги человеку, представившемуся Зеленским

ФСБ объявило предостережение о недопустимости государственной измены четырем волгоградцам, которые пытались выйти на связь с Вооруженными силами Украины (ВСУ) или помочь Киеву финансово. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления силового ведомства, одна из женщин перевела деньги человеку, который выдавал себя за Владимира Зеленского.

По информации ведомства, один из жителей Волгограда вышел на связь с украинским подразделением, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Киева. Другой мужчина выразил желание вступить в ВСУ в телефонном разговоре с родственницей, которая проживает на территории Украины.

Еще одна женщина вступила в популярной социальной сети вступила диалог с пользователем, который выдавал себя за Зеленского. Впоследствии она перевела своему собеседнику деньги несколькими транзакциями. Другая жительница Волгограда перевела средства киевскому благотворительному фону, помогающему ВСУ. При этом средства не поступили на счет организации.