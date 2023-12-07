Губернатор Брянской области отреагировал на стрельбу в гимназии Брянска

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале отреагировал на стрельбу, произошедшую 7 декабря в гимназии №5 Брянска.

Случившееся он назвал страшной трагедией. По словам Богомаза, пятеро раненых детей доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь.

«Мои искренние соболезнования родителям девочки, погибшей от рук стрелявшей. Это невосполнимая утрата. Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь», — сказал он.

Богомаз уточнил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

«Вместе с правоохранительными органами выясняем обстоятельства», — добавил он.

До этого сообщалось, что над 14-летней восьмиклассницей, которая устроила стрельбу в брянской гимназии № 5, издевались одноклассники, что могло послужить одной из причин случившегося.