Ученица восьмого класса, которая открыла стрельбу из дробовика в гимназии №5 в Брянске, была очень странной и почти не контактировала с одноклассниками, рассказали Telegram-каналу SHOT ученики этой школы. News.ru

По их словам, девочка не сидела в социальных сетях и почти не общалась с одноклассниками. Вечерняя Москва