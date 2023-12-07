Ученица восьмого класса, которая открыла стрельбу из дробовика в гимназии №5 в Брянске, была очень странной и почти не контактировала с одноклассниками, рассказали Telegram-каналу SHOT ученики этой школы. News.ru
По их словам, девочка не сидела в социальных сетях и почти не общалась с одноклассниками. Вечерняя Москва
Стрельба в брянской гимназии №5 началась в четверг, 7 декабря. Ее устроила восьмиклассница — она пронесла огнестрельное оружие. По последним данным, в результате стрельбы двух человек, в числе которых стрелявшая девочка, не смогли спасти врачи. Еще пять школьников пострадали. Lenta.ru