В Тюмени пропали две девочки

В Тюмени 6 декабря вечером пропала 16-летняя девочка. Об этом сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Также 6 декабря 15-летняя Ангелина Дехнич ушла из дома и не вернулась.

«Внимание! Пропал подросток! Рим Ева, 2007 года рождения. 6 декабря в 17:40 ушла с улицы Пермякова в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — сообщили в поисковом отряде.

Известно, что девочка была одета в черный пуховик с капюшоном, широкие джинсы, замшевые ботинки и вязаную шапку, при себе имела рюкзак. 15-летняя Ангелина была одета в черный пуховик, брюки и шапку. Также в носу у нее есть пирсинг. Всех, кто знает местоположение подростков, просят позвонить в полицию или обратиться к волонтерам отряда по номеру +7 932-32-39-911.