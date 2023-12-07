СК возбудил дело по факту стрельбы в школе в Брянске
Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы, которая произошла в школе в Брянске.
Об этом говорится в заявлении ведомства.
«По факту инцидента в одном из образовательных учреждений города Брянска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России», — отмечается в сообщении.
По имеющимся на настоящий момент у следствия данным, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружьё, из которого устроила стрельбу. В результате произошедшего два человека, включая саму стрелявшую, погибли, а пятеро пострадали.
Ранее очевидцы сообщили RT, что ученица, устроившая стрельбу в школе в Брянске, ранила из огнестрельного оружия несколько человек.
Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу.
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