СК возбудил дело по факту стрельбы в школе в Брянске

Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы, которая произошла в школе в Брянске.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«По факту инцидента в одном из образовательных учреждений города Брянска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России», — отмечается в сообщении.

По имеющимся на настоящий момент у следствия данным, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружьё, из которого устроила стрельбу. В результате произошедшего два человека, включая саму стрелявшую, погибли, а пятеро пострадали.

Ранее очевидцы сообщили RT, что ученица, устроившая стрельбу в школе в Брянске, ранила из огнестрельного оружия несколько человек.