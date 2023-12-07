Стало известно состояние пострадавших при стрельбе в Брянске

Состояние двух пострадавших при стрельбе в брянской гимназии оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приемные отделения хирургии городской и областной детских больниц.

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По информации медиков, у одного ребенка диагностировано ранение плеча и колена. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

«Оказываем первую помощь и, скорее всего, будем переправлять в детскую больницу», — говорится в сообщении.

Еще один ребенок в возрасте 14 лет получил огнестрельное ранение плеча. Он также госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.