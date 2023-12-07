Глава Минздрава взял на контроль оказание медпомощи пострадавшим в брянской гимназии

Министр здравоохранения России взял на контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в результате стрельбы в брянской гимназии. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром 7 декабря в Брянске школьница пришла в гимназию №5 с ружьем и открыла стрельбу, после чего покончила с собой. Сообщалось, что ученица восьмого класса ранила четырех мальчиков. В экстренных службах при этом заявили о двух погибших в результате стрельбы.