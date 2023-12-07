Власти сообщили об эвакуации учеников брянской школы после стрельбы

Городские власти Брянска сообщили об эвакуации учеников школы после произошедшей там стрельбы, здание учебного заведения сейчас оцеплено сотрудниками полиции. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает РИА Новости.

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Учителя и родители пытаются успокоить школьников, убегавших от стрельбы, дети плачут, у некоторых истерика, отмечает Telegram-канал SHOT.

Открывшая стрельбу в школе в Брянске ученица оказалась вооружена дробовиком. Сообщалось, что восьмиклассница пронесла учебное заведение оружие, принадлежащее ее отцу, и несколько раз из него выстрелила.