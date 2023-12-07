Нелегал пытался похитить двух детей из магазина и ресторана и был арестован

Во Франции арестовали нелегального мигранта, который пытался похитить двух детей. Об этом сообщает Actu17.

Полицейские задержали 34-летнего гражданина Судана, нелегально проживающего на территории Франции. Его считают виновным в как минимум двух попытках киднеппинга. Последняя произошла за несколько часов до его ареста 5 декабря. В тот день мужчина попытался выкрасть двухлетнюю девочку из коляски, но крик пострадавшей в итоге привлек ее няню, которая расплачивалась на кассе магазина. Женщина обернулась и не дала злоумышленнику довести начатое до конца.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, чтобы получить изображения преступника. Его вскоре поймали и отправили под арест, после чего правоохранители установили связь последнего инцидента с аналогичным, произошедшим в местном ресторане 23 ноября. В тот день неизвестный приблизился к восьмилетнему ребенку, находившемуся в игровой зоне, и взял его за руку. Мать мальчика стала свидетельницей произошедшего и обратилась за помощью к охраннику, который в итоге спугнул подозреваемого.