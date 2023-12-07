Двигатель грузового самолета загорелся во время взлета в Улан-Удэ
Двигатель грузового самолета Ту-204 загорелся во время взлета в аэропорту Улан-Удэ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
Самолет принадлежал авиакомпании «Авиастар-ТУ». Он успешно приземлился, никто не пострадал.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно выполняло рейс в китайский город Чжанчжоу. Возгорание левого двигателя удалось потушить. Всего на борту находились пять человек. Причины инцидента устанавливаются.
Как рассказал директор аэропорта Дмитрий Гармаев, сейчас воздушная гавань продолжает свою работу в штатном режиме.
«Авиастар-ТУ» — это российская компания, оказывающая услуги по авиаперевозке грузов. В ее авиапарке есть Ту-204С и Boeing 757-200F.
Напомним, что 5 декабря транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме «Хурба» в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Восемь человек, которые находились на борту, не пострадали.