Двигатель грузового самолета загорелся во время взлета в Улан-Удэ

Двигатель грузового самолета Ту-204 загорелся во время взлета в аэропорту Улан-Удэ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Самолет принадлежал авиакомпании «Авиастар-ТУ». Он успешно приземлился, никто не пострадал.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, воздушное судно выполняло рейс в китайский город Чжанчжоу. Возгорание левого двигателя удалось потушить. Всего на борту находились пять человек. Причины инцидента устанавливаются.

Как рассказал директор аэропорта Дмитрий Гармаев, сейчас воздушная гавань продолжает свою работу в штатном режиме.

«Авиастар-ТУ» — это российская компания, оказывающая услуги по авиаперевозке грузов. В ее авиапарке есть Ту-204С­ и Boeing 757-200F­.