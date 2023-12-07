Генпрокуратура и РКН хотят лишать операторов связи лицензий за звонки мошенников

Генпрокуратура РФ совместно с Роскомнадзором готовят поправки в закон «О связи», согласно которому у операторов связи будут аннулированы лицензии за пропуск звонков от мошенников. Об этом сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ сенатор Артем Шейкин.

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«Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором готовят поправки к закону „О связи“. Ведомства прорабатывают возможность аннулировать лицензии тех операторов связи, которые пропускают мошеннические звонки», — передает «Коммерсант» заявление Шейкина.

За борьбу с телефонными мошенниками также ответственен Минцифры. Однако ведомство в работе над инициативой пока не участвует.