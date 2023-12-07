Во время стрельбы в университете в Лас-Вегасе были ранены три человека

Три человека погибли во время стрельбы в США. Инцидент произошел в кампусе Невадского университета. Об этом сообщил RT со ссылкой на полицию Лас-Вегаса.

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Шериф Кевин МакМахилл отметил, что степень травм пострадавших во время стрельбы неизвестна. По его мнению, число жертв может возрасти.

По информации телеканала CNN, подозреваемый мертв. Пострадавших госпитализировали, угрозы жизням тех, кто находится в кампусе, больше не существует, добавил канал.

Также американское СМИ указало, что в 11:54 по местному времени Невадский университет (UNLV) опубликовал сообщение о выстрелах с призывом эвакуироваться в безопасное место.