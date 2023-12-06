Четыре человека получили ранения в массовой драке в Москве

В массовой драке в Москве четверо мужчин получили ножевые ранения. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным телеканала, массовая драка произошла на улице Угрешская в районе 19:00. Участниками потасовки стали как минимум 20 человек.

«Четверо мужчин получили ножевые ранения», — сообщил источник «РЕН ТВ».

По его словам, все пострадавшие были доставлены в больницу.

На данный момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной драки стал конфликт на бытовой почве.