Четыре человека получили ранения в массовой драке в Москве
По данным телеканала, массовая драка произошла на улице Угрешская в районе 19:00. Участниками потасовки стали как минимум 20 человек.
«Четверо мужчин получили ножевые ранения», — сообщил источник «РЕН ТВ».
По его словам, все пострадавшие были доставлены в больницу.
На данный момент полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, причиной драки стал конфликт на бытовой почве.
Ранее в одной из квартир в Туле нашли тело годовалового ребенка с ножевым ранением.
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