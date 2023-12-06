В Подмосковье отказались пускать гостей на территорию отеля после смерти Кивы

Охрана отеля «Величъ Country Club», на территории которого был найден мертвым бывший депутат Верховной Рады Илья Кива , отказывается пропускать гостей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости .

По его словам, постояльцам также не сообщают, была ли отменена их бронь.

О смерти Кивы стало известно в среду, 6 декабря. Его обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в Супонево. Изначально сообщалось, что на теле экс-депутата не было никаких внешних повреждений, однако позже появилась информация, что, предположительно, его убили выстрелом в голову из пистолета.