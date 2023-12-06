На кадрах видео заметны прибывшие на место происшествия сотрудники СК РФ , съемочная группа предположительно одного из федеральных каналов. На заднем плане — солидная одноэтажная кирпичная постройка, напоминающая дворянские усадьбы XIX века.

Ранее в СК РФ сообщили, что Кива был застрелен в среду, 6 декабря на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа.