Появилось видео с места убийства бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы
В интернете появились кадры с места убийства бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Видеоролик опубликовали «Известия».
На кадрах видео заметны прибывшие на место происшествия сотрудники СК РФ, съемочная группа предположительно одного из федеральных каналов. На заднем плане — солидная одноэтажная кирпичная постройка, напоминающая дворянские усадьбы XIX века.
В следующей части ролика на территорию поместья въезжает машина ритуальной службы.
Ранее в СК РФ сообщили, что Кива был застрелен в среду, 6 декабря на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа.
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