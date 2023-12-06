Розыск предполагаемого убийцы бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы проходит на территории Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Идут активные разыскные мероприятия по Московской области, по соседним регионам, фактически по всему ЦФО", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на розыск ориентированы все силовые структуры.

"Просматриваются камеры видеонаблюдения", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он не исключил, что исполнитель убийства экс-депатута Верховной рады мог покинуть территорию России.