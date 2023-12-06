СК РФ опубликовал видео с места убийства полицейского под Рязанью

В интернете появилось видео с места убийства полицейского в Рязанской области. Ролик опубликовал СК РФ в своем официальном канале.

Оперативник, осуществлявший съемку, быстро поднимается на второй этаж, показывает деревянную мебель, металлическую лестницу, большое количество патронов от охотничьего ружья на полу, большое темное пятно на полу, коробки, ящики, окно, из которого велась стрельба.

В следующей части ролика силовики ведут следственные действия - собирают улики, описывают их.

Кроме того, видео с места событий опубликовали «Известия». В их ролике заметны полицейская машина, силовики, журналисты. Показан дом, из которого осуществлялась стрельба — кирпичный, двухэтажный, добротный.

Рядом с местом происшествия — трасса, по ней густым потоком идут грузовики и легковые машины.

Ранее сообщалось, что в районе деревни Высокое произошла стрельба. Мужчина открыл огонь по стражам порядка предположительно из охотничьего ружья.

По предварительным данным, силовики приехали с ордерами на арест и обыск после обращения жены злоумышленника. Она обвинила супруга в домашнем насилии, махинациях с бумагами.