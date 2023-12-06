В Туле арестован обвиняемый в убийстве годовалого сына

В Туле Ленинский районный суд по ходатайству следователя арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве своего годовалого сына. Постановлением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 дней до 4 февраля 2024 года, сообщает пресс-служба суда.

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Трагедия произошла 4 декабря в квартире одного из домов поселка Молодежный под Тулой. Следователи установили, что отец находился там со своим сыном 2022 года рождения. Капризы мальчика вызвали у мужчины приступ агрессии, и он сначала пытался задушить ребенка, а затем нанес ему смертельный удар ножом.

Мужчина был задержан накануне. Он признал свою вину полностью, сообщили в СУ СК по региону.