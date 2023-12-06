Грузовое судно врезалось в мост в Суэцком канале

Грузовое судно столкнулось с понтонным мостом неподалеку от египетской Исмаилии, сообщает телеканал Al-Qahera. Движение по Суэцкому каналу приостановлено из-за аварии.

По информации журналистов, на месте работают экстренные службы. Они устраняют последствия столкновения. Другие подробности не приводятся. Данные о пострадавших нет.

Ранее танкер со сжиженным газом BW Lesmes и танкер с нефтепродуктами Burri столкнулись друг с другом в Суэцком канале. О полученных повреждениях судов не сообщается. Позднее были опубликованы данные мониторинга буксировочных операций, согласно которым Burri был отбуксирован после столкновения. Других подробностей об инциденте не сообщается.

До этого сообщалось, что в Суэцком канале сломался нефтяной танкер, следующий из России в Китай. На помощь судну направили три аварийно-спасательных буксира. Судоходство удалось восстановить только после того, как танкер отбуксировали.