Пожар в консерватории в Петербурге потушен

Возгорание в Государственной консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге ликвидировали, сообщили в пресс-службе МЧС России .

Как ранее сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, до прибытия пожарных эвакуировалось свыше тысячи человек, горели строительные материалы. К тушению привлекалось несколько пожарных экипажей и спецтехника. Пострадавших нет.