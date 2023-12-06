Стали известны подробности таинственного исчезновения рыбаков под Ростовом

В Ростовской области идут поиски двух бесследно исчезнувших рыбаков. Мужчин ищут полиция, волонтеры, родственники. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Виталий Б. и Сергей З. поехали рыбачить на Дон 1 декабря. Они периодически звонили родственникам, все было нормально. Последний звонок от них поступил в 22:28.

Затем, как свидетельствует видео с камер наблюдения на соседней базе отдыха, мимо лодки проплыл неизвестный светящийся шар. После этого связь с мужчинами оборвалась.

За неделю поисковикам удалось найти весло, лодку и сапоги рыбаков. Они были обнаружены выше по течению, на значительном расстоянии от места рыбалки.

Близкие полагают, что Виталий и Сергей не могли утонуть. Они рыбачили на этом месте порядка 25 лет, хорошо его знали.