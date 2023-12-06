Стали известны подробности таинственного исчезновения рыбаков под Ростовом
В Ростовской области идут поиски двух бесследно исчезнувших рыбаков. Мужчин ищут полиция, волонтеры, родственники. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным канала, Виталий Б. и Сергей З. поехали рыбачить на Дон 1 декабря. Они периодически звонили родственникам, все было нормально. Последний звонок от них поступил в 22:28.
Затем, как свидетельствует видео с камер наблюдения на соседней базе отдыха, мимо лодки проплыл неизвестный светящийся шар. После этого связь с мужчинами оборвалась.
За неделю поисковикам удалось найти весло, лодку и сапоги рыбаков. Они были обнаружены выше по течению, на значительном расстоянии от места рыбалки.
Близкие полагают, что Виталий и Сергей не могли утонуть. Они рыбачили на этом месте порядка 25 лет, хорошо его знали.
Водолазы тщательно обследовали дно, но не смогли найти тела рыбаков. Следы шара также не удалось обнаружить.