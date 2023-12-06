В деле Шабутдинова появился новый фигурант

Помимо блогера-коуча Аяза Шабутдинова к делу о мошенничестве привлечен его соучастник. Об этом сообщает прокуратура Москвы .

«Помимо блогера по уголовному делу в качестве обвиняемого привлечен его 35-летний соучастник, который скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в розыск», — сообщает прокуратура Москвы в своем telegram-канале.

Пока продолжается следствие, соучастник отстранен от своей должности генерального директора в «Лайк Центр», через который реализовывались обучающие курсы.

Аяза Шабутдинова в начале ноября задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Сейчас блогер находится в СИЗО, передают «Дни.ру». Мосгорсуд признал законным арест, сообщает РАПСИ. Бизнес-коуч известен тем, что проводит обучающие тренинги по предпринимательской деятельности. Но его ученики неоднократно заявляли, что данные курсы — мошенничество. Многие в Интернете называли бизнес-курсы Шабутдинова «сектой». Для возмещения ущерба пострадавшим счета Шабутдинова были арестованы.