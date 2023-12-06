Раскрыты подробности стрельбы по полицейским в Рязанской области

Россиянин открыл огонь по полиции после того, как силовики из Вологодской области пришли к нему с обыском. Подробности в среду, 6 декабря, сообщает Telegram-канал «112». Lenta.ru

Предполагается, что он открыл огонь по сотрудникам полиции Вологды, прибывшим к его дому для проведения оперативных мероприятий. Отмечается, что в ходе последовавшего за стрельбой штурма он не успел оказать сопротивления бойцам спецназа и был взят живым. News.ru