Раскрыты подробности стрельбы по полицейским в Рязанской области

Россиянин открыл огонь по полиции после того, как силовики из Вологодской области пришли к нему с обыском. Подробности в среду, 6 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

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По данным издания, увидев силовиков, 40-летний мужчина схватил огнестрельное оружие и открыл огонь. Ранение получил сотрудник Вологодского управления МВД Максим Розанов. Медикам не удалось спасти ему жизнь.